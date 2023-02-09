Anne ve babasını kurtarmak için girdiği binada enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da çöken binada anne ve babasını kurtarmaya çalışırken kendisi de enkaz altında kalan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olan Mücahit Tunç yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 10:22
Anne ve babasını kurtarmak için girdiği binada enkaz altında kaldı
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Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şube müdürü olarak 1 buçuk yıl önce tayini çıkan 2 çocuk babası Mücahit Tunç, Kahramanmaraş merkezli depreme Malatya'daki evinde yakalandı.

Büyük bölümü çöken binadan çocuklarını kurtaran Mücahit Tunç, annesi Halime ve babası kasım Tunç'u da dışarı çıkarmak için tekrar içeri girdi.

Ancak bu sırada yaşanan artçı sarsıntıyla bina tamamen çöktü, Mücahit Tunç da enkaz altında kaldı.

Ekiplerin dün yaptıkları çalışmada Mücahit Tunç, babası Kasım ve annesi Halime Tunç'un cansız bedenleri çıkartıldı.

Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından bugün Hakkari'ye getirileceği belirtildi. 

 


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