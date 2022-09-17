Anne ve oğlunun ölümüne neden olan sürücünün aracı, 'yanmış' halde bulundu
Samsun’da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma (62) ve oğlu Haşim (41) Ertosun, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan kimliği belirsiz sürücünün otomobili, 5 kilometre uzaklıkta yanmış bulundu.
Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkisinde 16 Eylül Cuma günü saat 22.30 sıralarında, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Ertosun ve oğlu Haşim Ertosun’a otomobil çarptı. Kimliği belirsiz sürücü, kaza yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE VE OĞLUNA ÇARPIP KAÇMIŞTI
Sağlık ekibi, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma ve Haşim Ertosun’un cansız bedenleri, kaza yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve yapılan inceleme sonucu anne ve oğluna çarpıp, kaçan sürücünün araç plakasının 52 ABC 112 olduğu tespit edildi.
PARK HALİNDEYKEN YANDI
Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Kavacık Mahallesi’nde, park halindeki otomobilin yandığı ihbarı alındı.
Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, plakaları bulunmayan otomobilin, şasi numarasından kazaya karışan araç olduğu belirlendi.
Polis, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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