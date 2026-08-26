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Annesine taciz mesajı gönderdiğini öne sürdüğü kişiyi demir çubukla öldürdü

Annesine taciz mesajı gönderdiğini öne sürdüğü kişiyi demir çubukla öldürdü

26.08.2026 18:24:00
Güncellenme:
DHA
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Annesine taciz mesajı gönderdiğini öne sürdüğü kişiyi demir çubukla öldürdü

Denizli’nin Çivril ilçesinde 24 yaşındaki Halil A., annesine taciz mesajları gönderdiğini iddia ettiği 51 yaşındaki Murat Bilgihan’ı çıkan kavgada demir çubukla darbederek öldürdü.

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Denizli'nin Çivril ilçesinde Halil A. (24), annesinin cep telefonuna taciz mesajı gönderdiğini iddia ettiği Murat Bilgihan'ı (51) çıkan kavgada demir çubukla öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil A. ile annesine telefonla taciz mesajı gönderdiğini ileri sürdüğü Murat Bilgihan arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halil A., demir çubukla Bilgihan'ı darbetti. Bilgihan başına aldığı darbe nedeniyle yere yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Bilgihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Bilgihan'ın cansız bedeni otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan Halil A. jandarma tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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