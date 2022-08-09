Annesini rahatsız eden kadının evine ateş etti, tutuklandı

09 Ağustos 2022 Salı, 10:24

Merkez Seyhan ilçesi Saruhuğlar Mahallesi’nde iddiaya göre, S.K. (59), komşusu D.A.’ya (50), "Seni kocamla evlendirelim" dedi. D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olayı öğrenen D.A.’nın oğlu Hüseyin A. (18), 5 Temmuz günü saat 04.00 sıralarında arkadaşları Murat K. (19) ve Umut A. (20) ile birlikte S.K.’nin evine gitti. Otomobilden inen Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.’nin evine rastgele ateş açtı.

Yanındaki arkadaşı Murat K. ise silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Silah seslerine uyanan S.K. ile eşi M.K.’nin (49) ihbarıyla adrese Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adresleri belirlenen şüpheliler, yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyet'e götürülen şüpheli Hüseyin A., evini kurşunladığı S.K.’nin, sürekli annesini rahatsız ettiğini, silahlı saldırıyı bu nedenle düzenlediğini söyledi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin A. ile Murat K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Umut A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.