Annesini silahla yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Zonguldak'ta annesini vuran 14 yaşındaki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralı olan anne S.C.'nin tedavisine devam ediliyor.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki 14 yaşındaki çocuk eline aldığı silahla annesini sırtından vurarak yaraladı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan İ.C. cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Saltukova beldesinde meydana geldi. Pazar günü akşam saatlerinde 14 yaşındaki İ.C. isimli kız eline aldığı silahla 39 yaşındaki annesi S.C. sırtından yaralandı. Bulaşık yıkadığı esnada sırtından vurulan anne yere düştü.
Silah sesini duyan aile yakınları ise 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan annenin durumu ciddiyetini koruması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anne S.C.'nin bir böbreğinin ameliyatla alındığı yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ettiği öğrenildi. 14 yaşındaki İ.C. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma Kapalı İnfaz Cezaevine gönderildi.
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