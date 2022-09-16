Annesinin emzirdikten sonra hareketsiz bulduğu Amine, kurtarılamadı

16 Eylül 2022 Cuma, 13:05

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde Sema D., 4 aylık bebeği Amine'yi emzirdikten sonra uyuması için beşiğine bıraktı.

Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu fark eden Sema D., sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Amine bebek, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Amine, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Bebeğinin ölüm haberini alan Sema D. ise hastanede sinir krizi geçirdi. Amine’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bebeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.