Annesinin siper olduğu minik Eylül 94. saatte enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Eylül, depremin 94. saatinde binanın enkazından canlı çıkarıldı. Annesinin Eylül'ü kucağına alarak siper olduğu ancak hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:59
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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta çalışmalarına devam eden ekiplerden biri depremin 94. saatinde 4 yaşındaki Eylül'ü enkazdan sağ çıkardı.

Eylül'ün annesinin kucağında bulunduğu ancak annenin ve küçük kardeşin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eylül'ün babasının ise yaşadığı ifade edildi. 

 


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