Annesinin siper olduğu minik Eylül 94. saatte enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Eylül, depremin 94. saatinde binanın enkazından canlı çıkarıldı. Annesinin Eylül'ü kucağına alarak siper olduğu ancak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta çalışmalarına devam eden ekiplerden biri depremin 94. saatinde 4 yaşındaki Eylül'ü enkazdan sağ çıkardı.
Eylül'ün annesinin kucağında bulunduğu ancak annenin ve küçük kardeşin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Eylül'ün babasının ise yaşadığı ifade edildi.
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