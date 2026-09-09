Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara desteği gündem oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 4-6 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri sırasında er meydanına inerek pehlivanları ziyaret etti.

Özdemir'in sporcularla kucaklaştığı ve bazı pehlivanları alınlarından öperek başarı dilediği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

KÖKLÜ GELENEK: ELMALI GÜREŞLERİ

Bu yıl 674'üncüsü gerçekleştirilen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Türkiye'nin en köklü geleneksel spor organizasyonları arasında yer alıyor.

Farklı bölgelerden pehlivanların katıldığı güreşler, Elmalı'nın kültürel kimliğinin önemli unsurlarından biri olarak her yıl düzenli bir biçimde yapılıyor.

YEREL YÖNETİMLER GÖREV ÜSTLENİYOR

Elmalı'daki güreşlerin hazırlık sürecinde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi arasında protokol düzenlendi. Organizasyonun kurumlar arası iş birliğiyle yürütülmesi için koordineli bir çalışma yapılıyor.

Güreşleri izlemek üzere farklı yerlerden gelen ziyaretçiler konaklama, ulaşım, yeme-içme ve yerel ticaret üzerinde geçici bir hareketlilik yaratırken, organizasyonlar ilçelerin tanıtımına da katkı sunuyor. Antalya'nın iç kesimlerinde yer alan Elmalı açısından yüzyıllardır sürdürülen güreş geleneği, ilçenin tarihsel ve kültürel kimliğinin tanıtılmasında önemli bir rol oynuyor.

BÜŞRA ÖZDEMİR'İN PEHLİVANLARA DESTEĞİ GÜNDEM OLDU

Sporculara moral vermek amacıyla gerçekleştirilen Başkanvekili Özdemir'in güreşçilere yaptığı ziyaret, sosyal medyada gündem oldu. Özdemir'in güreşçileri alnından öptüğü ve bir güreşçiye elini öptürdüğü görüldü.