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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne müfettiş incelemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne müfettiş incelemesi

17.08.2026 12:39:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne müfettiş incelemesi

İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'rüşvet' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tarih öncesi ve sonrasında belediye tarafından yapılan ihalelerdeki hareketleri denetlemek için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu.

Talep üzerine gelen müfettişler, belediye ihalelerinde usulsüzlük olup olmadığını inceleyecek. Müfettişler; birden fazla ihale alan şirket olup olmadığını, şartnamelerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol edilecek.

İlgili Konular: #Antalya Büyükşehir Belediyesi #müfettiş

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