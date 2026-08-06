Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması: 2 kişi yeniden gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni deliller üzerine operasyon düzenlendi. Tutuksuz yargılanan iş insanı Çağrı G. ile belediyenin eski Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T., yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

SAVCILIK YENİ DELİLLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden soruşturma kapsamında elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda çalışma başlattı. Savcılık, rüşvet suçuna ilişkin incelemede, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Serkan T. ile Çağrı G.'nin bildiklerini eksiksiz anlatmadıkları kanaatine vardı.

İKİ ŞÜPHELİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Bu değerlendirme üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Serkan T. ile Çağrı G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.