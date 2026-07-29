Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması: Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'i Muğla Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, dün sabah erken saatlerde Atatürk Parkı içinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı.

Merkezde yapılan detaylı aramada, tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu.

BÖCEK'E 'BABA' DİYE HİTAP EDİYORDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe Güney, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Sosyal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap eden Tuğçe Güney, Böcek tutuklandıktan sonra Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevini üstlenmişti.