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Antalya Büyükşehir soruşturmasında iki şüpheli serbest bırakıldı

Antalya Büyükşehir soruşturmasında iki şüpheli serbest bırakıldı

6.08.2026 21:08:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya Büyükşehir soruşturmasında iki şüpheli serbest bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınan iş insanı Çağrı G. ile belediyenin eski Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davada tutuksuz yargılanırken yeniden gözaltına alınan iş insanı Çağrı G. ile belediyenin eski Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T., serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Çağrı G. ile Serkan T., Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada tutuksuz yargılanıyordu. Bugün yeniden gözaltına alınan iki isim hakkında savcılık, ifadelerinin ardından serbest bırakılmalarına karar verdi.

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