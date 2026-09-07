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Antalya'da 5 yıldızlı otelde büyük kavga: Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Antalya'da 5 yıldızlı otelde büyük kavga: Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

7.09.2026 15:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Antalya'da 5 yıldızlı otelde büyük kavga: Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde Rusya ve Ukrayna uyruklu turistler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Payallar Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir tesiste konaklayan Rusya ve Ukrayna uyruklu tatilciler arasında gerginlik yaşandı.

İki ülke arasında devam eden savaşın gölgesinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine müdahale ettiği anlarda otel çalışanları devreye girerek kavgayı sonlandırmaya çalıştı.

Otel personelinin müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirilirken, yaşananlar tesiste bulunan diğer tatilcilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde taraflar arasındaki gerginlik ve çalışanların kavgayı ayırma çabaları yer aldı.

Olayın ardından otel yönetiminin yaşananlarla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

İlgili Konular: #turizm #Alanya