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Antalya'da aile katliamı: Karısını, kayınbabası ve kaynanasını öldürdü

Antalya'da aile katliamı: Karısını, kayınbabası ve kaynanasını öldürdü

16.09.2026 11:44:00
Güncellenme:
AA
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Antalya'da aile katliamı: Karısını, kayınbabası ve kaynanasını öldürdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki olduğu Ayşegül F. ve kaynanası ile kayınbabasını silahla vurarak öldürdü.
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Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen S.F. (38), boşanma aşamasında oldukları eşinin ailesinin evinde eşi Ayşegül F. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'e (63) silahla ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne, baba ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #Cinayet #bireysel silahlanma

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