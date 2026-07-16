Antalya'da apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3'üncü katında, İbrahimcan Y.'nin yaşadığı evde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler bir anda bütün evi sararken, yangın nedeniyle bütün binaya duman doldu. Alevleri görenlerin ihbarıyla adrese olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada yaşayan bazı kişiler mahsur kaldı.

Gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da binada mahsur kalanları kurtardı. Alevler kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan Tuğçe Y. ve 1 yaşındaki oğlu Muhammet Y. ile Havva Y. itfaiye tarafından binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen Tuğçe Y. ve 1 yaşındaki oğlu Muhammet Y. ile Havva Y., İbrahimcan Y. ve Seda K., ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Evde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.