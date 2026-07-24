Antalya'da apartmanda yangın: Yurttaşlar tahliye edildi

Kanal Caddesi ile 541 Sokak kesişiminde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın yükseldiğini gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Alevler üst kata da büyük zarar verdi. Olay sırasında binada bulunan yurttaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.