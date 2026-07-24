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Antalya'da apartmanda yangın: Yurttaşlar tahliye edildi

Antalya'da apartmanda yangın: Yurttaşlar tahliye edildi

24.07.2026 10:06:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya'da apartmanda yangın: Yurttaşlar tahliye edildi

Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Binadaki yurttaşlar tahliye edilirken, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

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Kanal Caddesi ile 541 Sokak kesişiminde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın yükseldiğini gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Alevler üst kata da büyük zarar verdi. Olay sırasında binada bulunan yurttaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

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