Antalya’da bir orman parkı daha 20 yıllığına ihaleye açıldı: Doğanın kapısı ihale ile açılıyor

Antalya'da orman parkları ve milli parklardaki ticari alanların uzun süreli olarak özel işletmelere devredilmesine yönelik ihaleler sürüyor. Son olarak Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü, Avlan Gölü Konaklamasız Orman Parkı’nı 20 yıllığına kiraya vermek üzere ihale ilanı yayımladı. Son aylarda art arda açılan ihalelerle birlikte, kentin önemli doğal alanlarındaki işletme haklarının özel sektöre devredilmesi dikkat çekiyor.

KAPALI TEKLİF OLACAK

Elmalı Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan 8.98 hektarlık Avlan Gölü Konaklamasız Orman Parkı’nın işletme hakkı, 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında kapalı teklif usulüyle kiraya verilecek. Parkta oluşturulacak gelir getirici tesislerin işletme hakkını kapsayan ihale için yıllık tahmini kira bedeli 215 bin TL, geçici teminat bedeli ise 64 bin 500 TL olarak belirlendi.

Avlan Gölü ihalesi, Antalya’da son dönemde doğal alanlara yönelik açılan ihalelerin son halkası oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, 19 Haziran’da Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü hizmet alanındaki Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı ile Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda bulunan Tazı Kanyonu günübirlik kullanım alanlarındaki ticari üniteleri kapalı teklif usulüyle ihaleye açmıştı.

Bunun ardından 17 Temmuz’da Alanya Orman İşletme Müdürlüğü de Hacımehmetli Mahallesi’nde bulunan 26 hektarlık Hıdırellez Orman Parkı’nı 20 yıllığına kiraya vermek üzere ihale düzenledi. Söz konusu ihale için yıllık 3 milyon 200 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Son olarak Avlan Gölü Konaklamasız Orman Parkı’nın işletme hakkı için 20 Ağustos’ta ihale yapılacak. İhale kapsamında parkın işletme hakkı 20 yıllığına özel sektöre kiralanacak.