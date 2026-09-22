Antalya'da çelik kasadan 2,4 milyonluk hırsızlık: 3 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi’ndeki evden 2 çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Saha araştırması ve iş yeri güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ş.G., E.C., N.E. ve A.A. yakalandı.

Şüphelilerin 3 farklı adresi ve 2 aracında eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda çalınan ziynet eşyaları ile olayda kullanıldığı değerlendirilen spiral kesici alet ele geçirildi.

Şüphelilerin olayın ardından Altınova Sinan Mahallesi civarındaki dereye attıkları 2 çelik kasa da ekipler tarafından bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Ş.G., E.C. ve N.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.