Antalya'da feci kaza... 3 araç birbirine girdi, 15 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Kaza, saat 17.00 sıralarında Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde D400 kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Mehmet F.Ö. (43) yönetimindeki 34 SGT 51 plakalı tur minibüsü, kavşakta Erdal A. (57) idaresindeki 07 CDL 116 plakalı otomobil ve Seykan K. (46) yönetimindeki 63 ALP 668 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından kontrolden çıkan tur minibüsü refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12'Sİ TURİST, 15 YARALI

Kazada sürücüler Mehmet F.Ö. ve Erdal A. ile araçlarda bulunan Egemen Candan (17), Ukrayna vatandaşları Jana Ruzickova (61), Senııa Hutsul (28), Yaroslav Hutsul (31), Oksana Aziukovska (47), Marta Krets (58), Oleksandr Aziukovskyi (47), Ilıana Byche (75), Çekya vatandaşı Jirina Kloudova (43), Martina Malikova (52), Filip Baumgartner (44), Ilona Fejtova (50) ve Marija Filip (51) yaralandı. Otomobil sürücüsü Seykan K. ise kazayı yara almadan atlattı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Daha sonra ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavisi tamamlanan minibüs sürücüsü Mehmet F.Ö. jandarmada tarafından gözaltına alındı.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.