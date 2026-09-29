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Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 35 adres ve 2 tekneye baskın

Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 35 adres ve 2 tekneye baskın

29.09.2026 17:12:00
Güncellenme:
İHA
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Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 35 adres ve 2 tekneye baskın

Antalya'nın Serik ilçesinde fuhuş soruşturması kapsamında 35 adres ve 2 tekneye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında iş insanları ve turizmcilerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 16 şüpheli yakalandı.
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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

35 ADRES VE 2 TEKNEYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında belirlenen 35 adres ile 2 tekneye operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İŞ İNSANLARI VE TURİZMCİLER DE LİSTEDE

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında iş insanları ve turizmcilerin de bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden 6'sının il dışında olduğu öğrenildi.

Not: Ajans metninde sayısal bir çelişki var. Başlık/ilk paragrafta 14 gözaltı denirken haberin devamında 16 şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Ayrıca 20 şüpheliden 16'sı gözaltındaysa 6 kişinin il dışında olması toplamı 22'ye çıkarıyor. Bu nedenle yayına girmeden önce rakamların teyit edilmesi gerekir.

İlgili Konular: #Antalya #fuhuş

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