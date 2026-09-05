Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da kırmızı bülten operasyonu: Suç örgütü üyesi otelde yakalandı

Antalya'da kırmızı bülten operasyonu: Suç örgütü üyesi otelde yakalandı

5.09.2026 15:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Antalya'da kırmızı bülten operasyonu: Suç örgütü üyesi otelde yakalandı

Ukrayna makamları tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında Türkiye'de 'G tahdit' kodu bulunan Ilkhan Seıtkhalılov, Antalya'nın Serik ilçesinde yakalandı. Otelde gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Antalya'nın Serik ilçesinde, Ukrayna makamlarınca hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Ilkhan Seıtkhalılov kaldığı otelde yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında Ukrayna makamlarınca 'Suç örgütü üyeliği', 'Ateşli silahlar ve patlayıcılar', 'Uyuşturucu ve para aklama' suçlarından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranma kaydı bulunan ayrıca Türkiye'de G tahdit kodu bulunan Ilkhan Seıtkhalılov'un yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Serik Asayiş Şube Müdürlüğü ile kurulan koordine sonucu şüpheli Ilkhan Seıtkhalılov dün saat 18.45 sıralarında Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Ilkhan Seıtkhalılov işlemleri için polis merkezine götürüldü. 

İlgili Konular: #Kırmızı bülten