Antalya'da orman yangını 2'nci gününde: 2 bini aşkın hane elektriksiz kaldı

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada ilerleyen yangına orman ve itfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahale etti. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşların ve hayvanların tahliyesine başlandı. AFAD Mobil Koordinasyon TIR'ı, mobil baz istasyonları ve Kızılay ikram araçları kuruldu.

Karaöz Mahallesi’nde başlayan yangında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı. Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu Belediyesi'nin hayvan barınağı tedbir amaçlı tahliye edildi.

DOZERLER ORMAN YOLU AÇIYOR

Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makineleri de yangının hızını yavaşlatmak amacıyla ormanda yollar açtı. Yangın söndürme çalışmasına katılan ve dumandan etkilenen orman işçilerine sağlık ekipleri olay yerindeki ambulanslarda müdahale etti. Yangın bölgesinde oluşan küller rüzgarın da etkisiyle Antalya kent merkezine yağdı. Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Aykut Kaya ve Aliye Coşar'ın yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz çalışmaları yerinde inceledi.

PLAKASIZ İTİFAİYE YANGIN YERİNDE

Yangın yerinde açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen bir yangın var. Biz Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT ekiplerimizle tüm gücümüzle sahadayız. Yeni aldığımız itfaiye araçlarımızı trafik tescili bile yapılmamıştı daha plakasız olarak çıkardık. Tüm iş makinesi, araç gerecimizle, personelimizle AFAD koordinasyonunda yürüyen bu organizasyonda biz de sahadayız" dedi.

BİN 16 PERSONEL MÜCADELE EDİYOR

Aksu ve Döşemealtı ilçesi sınırlarındaki yangını söndürme çalışmalarında sabah saatleri itibarıyla bölgede 3 uçak, 9 helikopter, 165 arazöz, 7 TOMA, 25 iş makinesi, 110 araç kullanılmaya başlandı. Orman Bölge Müdürlüğü’nden 610, Emniyet Müdürlüğü’nden 74, AFAD’dan 40, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye biriminden 58, Kepez Belediyesi’nden 49, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nden 31, DSİ Bölge Müdürlüğü’nden 20, Jandarma, ASAT, Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, Konya AFAD, Isparta AFAD, Kızılay, Aksu Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Serik Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karaman Belediyesi, Isparta Belediyesi ve çeşitli STK’lardan toplam bin 16 personel yangın sahasında mücadele ediyor.

ALEVLER TOPALLI MAHALLESİ’NE ULAŞTI

Aksu'nun Karaöz Mahallesi’nde çıkan yangın, yaklaşık 10 kilometre ilerideki Topallı Mahallesi’ne kadar ulaştı. Gece boyunca ekipler yangına karadan müdahale ederken, sabahın ilk saatleriyle birlikte yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar havadan müdahaleye başladı. Saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangını söndürmek güçleşirken, vatandaşlar da yol kenarlarında oturarak alevlere karşı verilen mücadeleyi izledi. Diğer yandan, yangın nedeniyle oluşan duman ise çevreyi kapladı. Kentin bir bölümü duman bulutu altında kaldı. Kentteki hava sıcaklığı 25 derece ölçülürken, nem oranının yüzde 30 seviyelerinde olduğu belirtildi.

254 EVDEN 720 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Antalya Valiliği’nden 254 evden 720 kişinin tahliye edildiği yangınla ilgili son durum şöyle açıklandı: "Yangın nedeniyle Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde 10 hane 25 kişi, Yumuk Mahallesi’nde 29 hane 18 ahır 105 kişi, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde 175 hane 439 kişinin tahliyesi gerçekleştirilmiş olup, Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi’nde de tahliye çalışmaları devam etmektedir. Kepez Belediyesi ekipleri tarafından hayvan tahliyelerine devam edilmekte olup, tahliye çalışmalarında kullanılmak üzere 3 kamyon ve 6 personel görevlendirilmiştir. Yangın nedeniyle mobil iletişim şebekesinde meydana gelen kesintiler üzerine bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırılmıştır. Bölgede elektrik kesintisi yaşandığı, mevcut durumda kesintiden 2 bin 97 abonenin etkilendiği bilgisi alınmıştır."

VALİ ŞAHİN: ENERJİSİ DÜŞMÜŞ VAZİYETTE

Yurt dışından gece saatlerinde gelerek yangın bölgesinde incelemelerde bulunduğunu dile getiren Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Vali Şahin, "Yangının enerjisi düşmüş vaziyette, yani birkaç saate inşallah kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar çalışmalara devam ediyor" dedi.