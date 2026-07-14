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Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

14.07.2026 12:25:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Demre ilçesinde başlayan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
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Antalya'nın Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nin batısında orman yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Hızla yangın bölgesine ulaşan ekipler alevlerin kontrol altına alınması için müdahaleye başladı. 

İlgili Konular: #Antalya #orman yangını