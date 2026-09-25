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Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

25.09.2026 16:13:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.
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Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı. Kepez'e bağlı Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Kepez ilçesi Santral Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 75 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

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