Antalya’da orman yangını: Kontrol altına alındı

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbarın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
6 HELİKOPTER VE 2 UÇAK MÜDAHALE EDİYOR
Yangının kontrol altına alınması için 6 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı havadan müdahale ediyor.
Karadan ise 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracıyla çalışmalar sürdürülüyor.
85 PERSONEL SAHADA
Yangına 85 teknik personel ve yangın işçisi müdahale ediyor.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.