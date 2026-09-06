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Antalya’da orman yangını: Kontrol altına alındı

Antalya’da orman yangını: Kontrol altına alındı

6.09.2026 14:33:00
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İHA
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Antalya’da orman yangını: Kontrol altına alındı

Antalya’nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kızıllı Mahallesi’ndeki yangına 6 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz ve çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbarın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

6 HELİKOPTER VE 2 UÇAK MÜDAHALE EDİYOR

Yangının kontrol altına alınması için 6 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı havadan müdahale ediyor.

Karadan ise 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracıyla çalışmalar sürdürülüyor.

85 PERSONEL SAHADA

Yangına 85 teknik personel ve yangın işçisi müdahale ediyor.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlgili Konular: #Antalya #kepez