Antalya’da otluk alanda başlayan yangın rüzgârın etkisiyle barınağa sıçradı: Balıkçı tekneleri kül oldu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi’nde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın dün sabaha karşı rüzgârın da etkisiyle yüzlerce balıkçı ve tur teknesinin bağlı olduğu balıkçı barınağına sıçradı.

Yangın, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgârla yayıldı. Barınak görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait müdahale araçları ve Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar sevk edildi. Ekipler, alevlerin ormana ve denizde bağlı teknelere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yaklaşık üç saatte kontrol altına alındı. Yangında, çoğunluğu atıl durumda, üçü bakım için karada bulunan 20’nin üzerinde tekne yandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, “Yangına müdahale çok hızlı yapıldığı için itfaiye, orman ve emniyetin TOMA’larının hızlı müdahalesi ile demirli teknelere sıçrayan alevler engellendi” dedi. Vali Şahin, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını söyledi.