Antalya’da otomobil önce yayaya çarptı, ardından durağa daldı: 1’i ağır 3 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, ardından otobüs durağına çarpması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Oba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Gazipaşa yönüne seyir halinde olan S.B. yönetimindeki 06 BPA 686 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ö.D. yola savrulurken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına daldı.

DURAKTA BEKLEYEN EVLİ ÇİFT DE YARALANDI

Kazada Ö.D. ile durakta bulunan F.K. ve B.A.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ö.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın ardından sürücü S.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayanın otomobili fark ederek geri dönmeye çalıştığı, bu sırada aracın kontrolden çıkarak yayaya çarptığı ve ardından otobüs durağına daldığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.