Antalya'da rehine krizi: Boşanma aşamasında olduğu kadın ile kızını rehin aldı

Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan bir apartmanda dün saat 15.00'te korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; apartmanın birinci katındaki dairede kızıyla birlikte yaşayan S.B. (32), ayrılık sürecinde olduğu G.B.'nin (32) elinde silahla kapısının önüne gelmesi ile telefonunda yüklü Kadın Destek Uygulaması (KADES) tuşuna bastı. İhbarla adrese polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve Özel Harekat polisi yönlendirildi.

BALKONDAN GİRİP, KURTARDILAR

Bu sırada eve giren G.B., S.B. ile 7 yaşındaki kızını rehin aldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonrasında G.B., S.B. ile çocuğunu bıraktı. Kadın ile kızı, itfaiye aracının merdiveniyle balkondan alınarak sağlık ekibine teslim edildi.

G.B., müzakereci polislerin uğraşları sonucu ikna edildi. Daireden çıkan G.B., ambulansla götürüldüğü Antalya Şehir Hastanesi'ndeki kontrolünden sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.