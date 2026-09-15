Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da rüşvet soruşturması: 2 emniyet şube müdürü, 1 komiser ve avukat dahil 6 kişi tutuklandı

Antalya'da rüşvet soruşturması: 2 emniyet şube müdürü, 1 komiser ve avukat dahil 6 kişi tutuklandı

15.09.2026 11:30:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Antalya'da rüşvet soruşturması: 2 emniyet şube müdürü, 1 komiser ve avukat dahil 6 kişi tutuklandı

Antalya’da rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 şube müdürü, 1 komiser ve avukat dahil 6 kişi tutuklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkin başlatılan geniş çaplı çalışmada 11 Eylül tarihinde, çeşitli suç kayıtları bulunduğu belirtilen avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı.

İ.Ü.’ye ait dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen ön incelemede, avukat R.K. tarafından aktarıldığı tespit edilen bazı verilere ulaşıldı.

6 KİŞİYE TUTUKLAMA

İncelemelerde, eski Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü O.U., eşi N.U., eski Koruma Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E., eski Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amiri M.A, avukat R.K, avukatlık ofisi çalışanı İ.Ü, O.U. ve R.K. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen serbest meslek sahibi S.G. önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan emniyet mensupları O.U., E.D.E. ve M.A’nın görev yerleri değiştirildikten sonra açığa alınırken, toplam 6 kişi dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #Antalya #Rüşvet

İlgili Haberler

MHP'li Feti Yıldız’dan 'parti kapatma' çıkışı: 'Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' eklenmeli
MHP'li Feti Yıldız’dan 'parti kapatma' çıkışı: 'Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' eklenmeli MHP'li Feti Yıldız, parti kapatmalara ilişkin "Siyasi parti kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir" önerisinde bulundu.
Edirne Belediyesi'nde CHP'li imar komisyonu üyesine 'rüşvet' gözaltısı
Edirne Belediyesi'nde CHP'li imar komisyonu üyesine 'rüşvet' gözaltısı Edirne Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi avukat Engin Yağcılar (42), kentte müteahhitlik yapan Nazmi Ö.'den (72) imar karşılığında 200 bin avro rüşvet istediği iddiası üzerine gözaltına alındı.
Ayhan Bora Kaplan’ın rüşvet davasında tüm sanıklar beraat etti!
Ayhan Bora Kaplan’ın rüşvet davasında tüm sanıklar beraat etti! Dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan ile eski Asayiş Şube Müdürü Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis memuru Serdar Coşkun ile suç örgütü lideri iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan; yargılandıkları rüşvet davasından beraat etti. Kaplan, suç örgütü ana davasında yargılanan müşteki sanık eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’e atıf yaparak; “Yargılanmama neden olanlar arkamdaki polisler. Bunlar başlattı, Murat Çelik ve ekibi sürdürdü” dedi. Ana davada ise Çelik, Arslan’ı iddia konusu suç örgütün “üst aklı” olduğunu iddia etmişti.