Antalya'da sazlık alanda yangın: 3 dönüm alan zarar gördü

Boğazkent Mahallesi’nde Manavgat ilçesi İlarma sınırında bulunan Ada Yüzü mevkisindeki sazlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sazlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyen alevlere ekipler karadan müdahale etti. Yangının çevredeki kuru ot ve sazlık alanlara yayılmaması için yoğun çaba gösterildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Söndürme çalışmalarına Serik Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle destek verdi. İş makineleriyle yangın bölgesinde çalışma yapılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin önü kesildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında yaklaşık 3 dönüm sazlık alanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.