Antalya’da toplu istifa: CHP’nin eski il başkanı ve ilçe başkanları ile 19 Mart protestolarında gündem olan Pikaçu da aralarında…

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin tasfiyelerinin ardından CHP’de istifalar sürüyor. Son olarak Antalya’da CHP’liler CHP eski İl Binası’na yürüyüş düzenleyerek toplu istifa ettiklerini duyurdu. İstifa edenlerin arasında CHP eski İl Başkanı Nail Kamacı beraberindeki 19 ilçe başkanı da yer aldı. Yürüyüş de dikkat çeken bir isim de 19 Mart eylemlerinde gündem olan Pikaçu kostümlü protestocu oldu.

CHP'DEN YENİ PARTİ'YE TOPLU GEÇİŞ

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Antalya'da CHP il ve ilçe örgütleri peş peşe istifa açıklamaları yaptı. CHP İl binasına yürüyüş düzenleyen kitleye seslenen CHP eski il başkanı Nail Kamacı, Yeni Parti’ye geçtiğini duyurdu.

Kamacı, "Bugün hep birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Siyaset gönüllülük işidir. Buraya zorla gelen var mı? Size herhangi bir hediye verildi mi? Hayır. İşte biz buraya yeni bir başlangıç için geliyoruz. Sizlere bir kuru pasta bile veremedik ama buraya geldiniz" ifadelerini kullandı.

"37 YILLIK PARTİMDEN AYRILMAK KOLAY OLMADI"

Yaklaşık 37 yıldır CHP'de siyaset yaptığını belirten Kamacı, partiden ayrılma kararının kolay olmadığını söyledi.

"Bugün bir yol tercihine geldik. Geçmişte 37 yıldan beri görev yaptığım bir partiden bir yol ayrımına geldik. Kolay bir karar değildir bu. Ama en sonunda tarihin doğru yerinde olmak gerektiğini kabul ettim" diyen Kamacı, artık geriye bakmadan yollarına devam edeceklerini ifade etti.

"MÜCADELEMİ YENİ PARTİ'DE SÜRDÜRECEĞİM"

Kamacı, siyasi mücadelesini bundan sonra Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti çatısı altında sürdüreceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu karar ne öfkenin sonucudur ne de vefasızlığın. Tam tersine yıllarımı verdiğim değerlere sahip çıkma ve ülkem adına hâlâ umut taşıma iradesinin sonucudur. Ben bugün sadece siyasette adresimi değiştiriyorum. Cumhuriyete bağlılığımı değil, Atatürk'e olan sadakatimi değil, sosyal demokrasiye olan inancımı değil."

PİKACHU DA YÜRÜYÜŞE KATILDI

Toplu istifa açıklamasının ardından düzenlenen yürüyüşte, 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na destek gösterilerinde Pikachu kostümüyle sosyal medyada gündem olan protestocu da yer aldı.