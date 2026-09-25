Antalya’da turistleri taşıyan minibüs, kamyonet ve otomobil ile çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü, otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Kamp Kavşağı’nda meydana geldi.

Mehmet F.Ö. (43) yönetimindeki tur minibüsü ile Erdal A. (57) yönetimindeki otomobil ve Seykan K. (46) idaresindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.

TUR MİNİBÜSÜ REFÜJE DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tur minibüsü, refüjdeki sinyalizasyon direği ve trafik levhalarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada Egemen C., otomobil sürücüsü Erdal A., minibüs şoförü Mehmet F.Ö. ile minibüste bulunan Çek ve Ukraynalı turistlerin de aralarında olduğu 15 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, 2 kişinin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

“MİNİBÜSÜ GÖRÜNCE FRENE BASTIM”

Kazadan yara almadan kurtulan kamyonet sürücüsü Seyhan K., kendilerine yeşil ışık yandıktan sonra hareket ettiğini belirterek, “Ben hızla gelen minibüsü görünce kırmızı ışıkta duramayacağını anlayarak frene bastım. Benim tamponuma çarptıktan sonra minibüsü fark etmeyen otomobile yandan çarptı ve devrildi. Çok hızlıydı” dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tur minibüsünün kavşağa gelişi, diğer araçlarla çarpışması ve ardından devrilmesi yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.