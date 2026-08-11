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Antalya'da yakalanan dilencinin üzerinden binlerce lira çıktı

Antalya'da yakalanan dilencinin üzerinden binlerce lira çıktı

11.08.2026 12:23:00
Güncellenme:
İHA
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Antalya'da yakalanan dilencinin üzerinden binlerce lira çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü rutin denetimler kapsamında dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahsa idari işlem uyguladı. Yapılan kontrolde şahsın üzerinde 17 bin 180 lira ele geçirilirken, paraya yasal işlemler kapsamında el konuldu.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü rutin denetimler kapsamında Kepez ilçesinde dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahsa yönelik idari işlem uyguladı.

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ÜZERİNDEN 17 BİN 180 LİRA ÇIKTI

Çevredeki yurttaşları rahatsız ettiği yönünde ihbar ve gözlemler üzerine harekete geçen ekipler, bölgede dilencilik yaptığı belirlenen şahsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında tutanak tanzim etti. Zabıta ekiplerine güçlük çıkardığı belirtilen şahsın kimlik tespitinin ardından üzerinde bulunan 17 bin 180 liraya el konuldu.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Zabıta Abdullah Doğan, "Özdilek AVM önünde yapılan rutin kontroller sırasında vatandaşları rahatsız eden bir vatandaşa rastladık. Yanına gidince dilencilik yaptığını gördük. Şahıs bize zorluk çıkardı. Sonrasında kimlik tespiti yapıp, üzerinden çıkan 17 bin 180 lira paraya el konuldu. O sırada çevreden gelen vatandaşlar, şahsın mahalleye büyük rahatsızlık verdiğini söyledi. Bize teşekkür ettiler. Bu konuyla ilgili olarak gerekli idari yaptırımı gerçekleştirdik. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında tutanak tanzim ettik. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası olarak halkın huzuru ve güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

İlgili Konular: #Antalya #Dilenci

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