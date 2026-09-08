Antalya’daki orman yangını 2. gününde! 2 bin haneye elektrik verilemiyor, alevler evlerin sınırında!

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada ilerleyen yangına orman ve itfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahale etti.

Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşların ve hayvanların tahliyesine başlandı. AFAD Mobil Koordinasyon TIR'ı, mobil baz istasyonları ve Kızılay ikram araçları kuruldu. Karaöz Mahallesi’nde başlayan yangında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı.

Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu Belediyesi'nin hayvan barınağı tedbir amaçlı tahliye edildi.

DOZERLER ORMAN YOLU AÇIYOR

Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makineleri de yangının hızını yavaşlatmak amacıyla ormanda yollar açtı. Yangın söndürme çalışmasına katılan ve dumandan etkilenen orman işçilerine sağlık ekipleri olay yerindeki ambulanslarda müdahale etti. Yangın bölgesinde oluşan küller rüzgarın da etkisiyle Antalya kent merkezine yağdı. Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Aykut Kaya ve Aliye Coşar'ın yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz çalışmaları yerinde inceledi.

PLAKASIZ İTFAİYE YANGIN YERİNDE

Yangın yerinde açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen bir yangın var. Biz Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT ekiplerimizle tüm gücümüzle sahadayız. Yeni aldığımız itfaiye araçlarımızı trafik tescili bile yapılmamıştı daha plakasız olarak çıkardık. Tüm iş makinesi, araç gerecimizle, personelimizle AFAD koordinasyonunda yürüyen bu organizasyonda biz de sahadayız" dedi.

BİN 16 PERSONEL MÜCADELE EDİYOR

Aksu ve Döşemealtı ilçesi sınırlarındaki yangını söndürme çalışmalarında sabah saatleri itibarıyla bölgede 3 uçak, 9 helikopter, 165 arazöz, 7 TOMA, 25 iş makinesi, 110 araç kullanılmaya başlandı. Orman Bölge Müdürlüğü’nden 610, Emniyet Müdürlüğü’nden 74, AFAD’dan 40, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye biriminden 58, Kepez Belediyesi’nden 49, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nden 31, DSİ Bölge Müdürlüğü’nden 20, Jandarma, ASAT, Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, Konya AFAD, Isparta AFAD, Kızılay, Aksu Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Serik Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karaman Belediyesi, Isparta Belediyesi ve çeşitli STK’lardan toplam bin 16 personel yangın sahasında mücadele ediyor.

ALEVLER TOPALLI MAHALLESİ’NE ULAŞTI

Aksu'nun Karaöz Mahallesi’nde çıkan yangın, yaklaşık 10 kilometre ilerideki Topallı Mahallesi’ne kadar ulaştı. Gece boyunca ekipler yangına karadan müdahale ederken, sabahın ilk saatleriyle birlikte yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar havadan müdahaleye başladı. Saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangını söndürmek güçleşirken, vatandaşlar da yol kenarlarında oturarak alevlere karşı verilen mücadeleyi izledi. Diğer yandan, yangın nedeniyle oluşan duman ise çevreyi kapladı. Kentin bir bölümü duman bulutu altında kaldı. Kentteki hava sıcaklığı 25 derece ölçülürken, nem oranının yüzde 30 seviyelerinde olduğu belirtildi.

254 EVDEN 720 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Antalya Valiliği’nden 254 evden 720 kişinin tahliye edildiği yangınla ilgili son durum şöyle açıklandı: "Yangın nedeniyle Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde 10 hane 25 kişi, Yumuk Mahallesi’nde 29 hane 18 ahır 105 kişi, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde 175 hane 439 kişinin tahliyesi gerçekleştirilmiş olup, Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi’nde de tahliye çalışmaları devam etmektedir. Kepez Belediyesi ekipleri tarafından hayvan tahliyelerine devam edilmekte olup, tahliye çalışmalarında kullanılmak üzere 3 kamyon ve 6 personel görevlendirilmiştir. Yangın nedeniyle mobil iletişim şebekesinde meydana gelen kesintiler üzerine bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırılmıştır. Bölgede elektrik kesintisi yaşandığı, mevcut durumda kesintiden 2 bin 97 abonenin etkilendiği bilgisi alınmıştır."

VALİ ŞAHİN: ENERJİSİ DÜŞMÜŞ VAZİYETTE

Yurt dışından gece saatlerinde gelerek yangın bölgesinde incelemelerde bulunduğunu dile getiren Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Vali Şahin, "Yangının enerjisi düşmüş vaziyette, yani birkaç saate inşallah kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar çalışmalara devam ediyor" dedi.

ONLARCA KÖYLÜ TRAKTÖRLERLE HAVUZA SU TAŞIDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde dünden bu yana devam eden yangını söndürme çalışmalarına, alevlerin tehdit ettiği köylerde yaşayanlar da destek veriyor. Dün gece boşaltılması için anonslar yapılan Kızıllı Mahallesi'nde sabah saatlerinde de camiden 'Yangın havuzu için su taşınacak' anonsu yapıldı. Bunun üzerine onlarca mahalleli, helikopter ve arazözlerin su doldurduğu su havuzuna traktörleriyle su taşıdı. Sırayla suyu havuza boşaltan köylüler, tankerlerini tekrar doldurmak için köye döndü.

‘SABAHA KADAR UYUMADAN BEKLEDİK’

Babasına ait traktörle köyden havuza su taşıyan üniversite öğrencisi Emine Rana Yaka, “Yardım etmek için buraya su getirdik. Tankerleri akşamdan hazırladık. Evleri boşaltmamızı söylediler ama hayvanlarımız olduğu için boşaltamadık. Sabaha kadar uyumadan bekledik. Camiden anons edilince bütün köy tankerlerini buraya getirdi. Herkesin kendi traktörü, kendi tankeri ve kendi ceplerinden doldurduğu sular" dedi.

‘BİRÇOK VATANDAŞIMIZ HAYVANLARI İÇİN EVLERİNİ BOŞALTAMADI’

Kızıllı Mahallesi'nde cami imamı Fevzi Karakuş, “Vatandaşımıza dün evlerini boşaltmaları için anons yaptık. Birçok vatandaşımız hayvanları için evlerini boşaltamadı. Bugün de su tankerleri olanların yangın bölgesine gelmesi anonsunu yaptık. Sağ olsun vatandaşlarımız da kendi imkanlarıyla destek veriyor" diye konuştu.

Traktörüyle su taşıyan Nuri Uğurlu, “Buraya ormanlarımızı kurtarmaya geldik. Kendi imkanlarımızla buraya kadar geldik. Köyün imamı camiden havuzun boşaldığını anons etti. Hepimiz aynı köydeniz" ifadelerini kullandı.

ALEVLERDEN ETKİLENEN 105 KÖPEK NAKLEDİLDİ

Orman yangını ağaçlar, evler ve insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT ekipleri AFAD koordinasyonundaki çalışmalara destek verirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi de kapılarını alevlerden ve yoğun dumandan etkilenen hayvanlara açtı. Yangın nedeniyle tahliye edilen Aksu Hayvan Barınağı'ndaki köpekleri kurtarmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerleri gece boyu yoğun çaba harcadı. Aksu Hayvan Barınağı'nda bulunan 105 köpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi. Tedavi ve bakıma ihtiyaç duyan hayvanlar da yine vatandaşlar tarafından geçici bakımevine getirildi. Burada oksijen desteği sağlanan hayvanların sağlık durumları, görevli veteriner hekimler tarafından yakından takip edildi. Gözleri dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerleri yanan hayvanların da tedavi ve bakımı gerçekleştirildi.

YANGINDAN 8 KİŞİ ETKİLENDİ

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dün saat 16.25'te çıkan orman yangınından 8 kişi etkilendi. Vatandaşlardan 2'si bacakta yaralanma şikayetiyle hastaneye nakledildi, 6 kişinin de tedavisi ayakta yapıldı. Antalya Kızılay tarafından yangın alanında 3 ikram aracı, 3 öncü araç ve 9 personel, 5 gönüllü ile sahada 3 bin su, 500 kişilik ayran, 2 bin 500 soda, 750 sandviç, 1000 kişilik çay çorba ile 600 kişilik kruvasan ve 3 bin kişilik kek dağıtıldı. Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD müdürlükleri, Konya, Karaman ve Isparta belediyeleri ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangını söndürme çalışmalarında görev alıyor.

Yangının söndürüldüğü bölgelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar, Defterdarlık görevlileri zarar tespit çalışmalarına başladı. Yangını söndürme çalışmalarında 1086 personel, 168 arazöz, 7 TOMA, 30 iş makinesi, 115 araç, 3 uçak ve 9 helikopter görev yapıyor.

YANAN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 24 saattir farklı noktalarda süren yangının başlangıç noktası olan Karaöz Mahallesi'ndeki yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.

Diğer yandan alevlere karadan müdahale sürerken, havadan da çok sayıda yangın söndürme helikopteri yangını kontrol altına alabilmek için sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

ALEVLER EVLERİN SINIRINA KADAR GELDİ

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınına müdahale rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Alevler, dün 40 haneden 151 kişinin tahliye edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'ndeki evlerin sınırına kadar geldi.

Yoğun dumanın Antalya- Isparta kara yolunu kaplaması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Emniyet güçleri, yol üzerinden karşıya geçmeye çalışanları uyarıp, uzaklaştırıyor. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

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