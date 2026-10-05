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Antalya Demre'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Antalya Demre'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 3 kişi tutuklandı

5.10.2026 09:24:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya Demre'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Antalya’nın Demre ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 19 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile 3 Türk organizatör yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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Demre’de 2 Ekim’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, karada 19 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı. Denizde ise organizasyonla bağlantılı olduğu tespit edilen yelkenli teknedeki 2 Türk organizatör yakalandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Sürdürülen çalışmalar kapsamında organizasyon içerisinde 4 şüphelinin daha bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak, Elmalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Olayda kullanılan yelkenli tekneye el konuldu.

Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

İlgili Konular: #Antalya #Operasyon #Demre

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