Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak AKP'ye katıldı. Halil Öztürk'ün yaşamı merak ediliyor. Peki, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kimdir? Halil Öztürk kaç yaşında, nereli?
HALİL ÖZTÜRK KİMDİR?
1973 Yılında Elmalı’da doğan Halil Öztürk, ilk ve orta öğrenimini Elmalı’da tamamladı.
1997 yılında aile şirketi olan Nil Tarım’da iş hayatına atılan Öztürk 2003 yılında başladığı siyasi hayatına 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar Belediye Başkanı seçildi.
HALİL ÖZTÜRK ÖZEL HAYATI...
Halil Öztürk evli ve iki kız çocuğu babasıdır.