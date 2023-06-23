Antalya Kaş'ta orman yangını: 1 saatte söndürüldü

Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:52

Güncelleme: 23.06.2023 - 15:56

Kaş, ilçesi İkizce Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü.

3 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Dağınık şekilde konumlanan evlerin de olduğu bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı gönderildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında 1 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.