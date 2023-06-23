Antalya Kaş'ta orman yangını: 1 saatte söndürüldü
Antalya'nın Kaş ilçesi İkizce Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.
Kaş, ilçesi İkizce Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü.
3 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ
Mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Dağınık şekilde konumlanan evlerin de olduğu bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı gönderildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangında 1 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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