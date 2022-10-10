Antalya merkezli suç örgütü operasyonu: 16 tutuklama

10 Ekim 2022 Pazartesi, 12:12

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Antalya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere, 4 Ekim'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı.

NİTELİKLİ YAĞMA, GASP, YARALAMA, TEHDİT...

Gözaltına alınan şüphelilerin bulundukları şehirlerde 'nitelikli yağma, gasp, yaralama, silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, göçmen kaçakçılığı, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, vergi kaçakçılığı (sahte fatura), tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık' gibi suç eylemine karıştığı belirlendi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin işyerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bu tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, el telsizleri, araç çakar lamba ve sireni, suçtan elde edildiği değerlendirilen TL ve döviz ele geçirilerek el konuldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 44 şüpheliden 12'si serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 1'i ifadesi sonrasında, 9'u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

6 şüpheli ev hapsi ile serbest bırakılırken, geri kalan 16'sı ise tutuklandı.