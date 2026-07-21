Antalya'nın tarihi Kaleiçi Limanı için kruvaziyer projesi gündemde

Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı’na kruvaziyer limanı yapımıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6’ncı Bölge Müdürlüğü tarafından teknik çalışma başlatıldığı öğrenildi. “Antalya Limanında Yeni Vizyon Arayışı” başlıklı toplantıda rıhtım sorununa dikkati çeken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, tarihi ve doğal doku korunarak Kaleiçi Yat Limanı’nın yenilenip kruvaziyerlere uygun hale getirilebileceği önerisinde bulundu.

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü ise teknik inceleme çalışmasının başlatıldığını duyurarak “Antalya’ya mutlaka kruvaziyer liman kazandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6’ncı Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi. Gayet olumlu sonuç alacağımızı da düşünüyorum” dedi.