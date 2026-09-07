Antalya'da orman yangını! Çok sayıda ev tahliye edildi, 1 ev tamamen yandı

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bölgeden yayılan dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Kara ekiplerinin 45 arazöz, 2 iş makinesi, 275 personel ve yangın işçisiyle karadan başlattığı çalışmalara 9 helikopter ve 3 uçak ile hava desteği de sağlandı.

Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

ÇOK SAYIDA EV TAHLİYE EDİLDİ

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında tek bir noktada başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Hızla yayılan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda evde oturanlar tahliye edildi. Antalya güzergahından Karaöz’e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Mahalle sakinleri traktörlerle alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yangının evlerine ulaşmasını engellemek için binaların çevresinde barikat kurdu.

Yangının evinin yakınına kadar ulaştığını belirten Muhammet Özdemir, “Bana evin yakınında yangın olduğunu söylediler. Hem sağ hem sol taraf yanıyor. Evimin dibine geldi. Ağaç bir şey kalmadı" dedi.

1 EV TAMAMEN YANDI

Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, “Yangının başlamasının hemen ardından mahalledeki çok sayıda evi tahliye ettik. Şu ana kadar 1 ev tamamen yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bütün gücümüzle yangının söndürülmesi için uğraşıyoruz” dedi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlara ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir" denildi.

ALEVLER DÖŞEMEALTI SINIRLARINA ULAŞTI

Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı. Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Diğer yandan bölgede 3 mahalle tahliye edildi.