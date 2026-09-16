Antalya Rixos Otel'de ölü bulunmuştu… 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın dosyası Faili Meçhul Cinayetler Birimi'nde: Özel ekip kuruldu

Antalya’daki Rixos Otel’in havuzunda 2011 yılında ölü bulunan 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Oğraş’ın dosyası, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Cinayetler Birimi’ne teslim edildi.

Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevlendirdiği Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporu da dosyaya ekleyerek Bakanlık bünyesindeki birime teslim ettiğini duyurdu.

Oğraş, dosyanın teslimi sırasında kendisine özel bir ekip kurulduğu, kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışma yürütüldüğü ve dosyanın Bakanlık hakimleri tarafından da incelendiği bilgisinin verildiğini belirtti.

Oğraş, açıklamasında oğlunun ölümüyle ilgili adalet mücadelesini sürdüreceğini belirterek, “Oğlum Burak için 16 yıldır verdiğim adalet mücadelesi, katilleri yargılanıp en ağır cezayı alana kadar artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.