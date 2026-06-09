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Antalya Serik'te denizde kaybolan Kırgız gençten 4 gündür haber alınamıyor!

Antalya Serik'te denizde kaybolan Kırgız gençten 4 gündür haber alınamıyor!

9.06.2026 13:25:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya Serik'te denizde kaybolan Kırgız gençten 4 gündür haber alınamıyor!

Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan 23 yaşındaki Kırgızistan uyruklu otel çalışanı Erlan Dzhumabekv için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Helikopter destekli yürütülen operasyonlarda 4 gündür genç işçinin izine rastlanamadı.
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Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gün önce girdiği denizde kaybolan otel personeli Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv (23) için ekipler arama çalışması yürütüyor.

Belek turizm merkezindeki bir otelde çalışan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv, Kadriye Mahallesi'ndeki sahilde 6 Haziran’da arkadaşlarıyla denize girdi. Kıyıdan açılan Dzhumabekv, daha sonra gözden kayboldu.

Arkadaşları Dzhumabekv'in dönmediğini fark edince ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Erlan Dzhumabekv için arama çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Erlan Dzhumabekv'in bulunması için yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. 4 gündür izine rastlanılmayan Erlan Dzhumabekv'i arama çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de destek verdi.

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