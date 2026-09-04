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Antalya ve Kayseri’de 4 yeni nesil suç örgütüne operasyon: 42 şüpheli yakalandı

Antalya ve Kayseri’de 4 yeni nesil suç örgütüne operasyon: 42 şüpheli yakalandı

4.09.2026 16:58:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya ve Kayseri’de 4 yeni nesil suç örgütüne operasyon: 42 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, 4 "yeni nesil suç örgütü"ne yönelik operasyonlarda 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Kayseri’de "yeni nesil" olarak adlandırılan suç örgütleriyle mücadele kapsamında toplam 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya’da üç ayrı örgütün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden öven veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşım yapan 14 şüpheliye yönelik operasyonda 10 şüphelinin yakalandığını, aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Kayseri’de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi yaptığı tespit edilen yeni nesil suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gürlek, operasyonları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet müdürlüklerine ve görev alan kamu personeline teşekkür ederek, "Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Akın Gürlek

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