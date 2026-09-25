Antalya'ya tatile gelen gurbetçi 'cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

Almanya'dan Alanya'ya tatile geldiği öğrenilen F.K. (45), Konaklı Mahallesi'ndeki bir parkta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı.
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışma başlatan ekipler, F.K.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.
Alkollü olduğu belirtilen F.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklama kararı verilen F.K., Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.