Antalya’da afet bölgesi ilan edilen yerde lüks villalar

Yayınlanma: 11.11.2024 - 16:44

Güncelleme: 11.11.2024 - 16:44

1959 tarihli Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 2. Maddesi hükmü gereği 22 Ocak 1995 tarih ve 6/4239 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Afete Maruz Bölge" olarak ilan edilen Antalya Konyaaltı’ndaki Hisarçandır, Üçoluk ve Gökdere mahallelerinde bugün binlerce konut bulunuyor.

BAKANLAR KURULU KARARI YOK SAYILDI

Alanın durumuyla ilgili bir açıklama yapan Antalya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Karancı “7269 sayılı kanun gereği bu bölgenin imara ve yapılaşmaya açılamayacağı nettir. Günümüze kadar bu iş ve işlemlerin nasıl yapıldığını anlamakta zorlanıyorum. Yerel idarelerin ilgili bakanlar kurulu kararını uygulamaması, yok sayması, ihmalleri ya da yeterli özeni göstermemesinin bir sonucu olsa gerektir ki bölgede hızlı bir yapılaşma olmuş. Çok sayıda konut yapılmış yerleşim yerleri genişlemiştir. Bir nevi bakanlar kurulunun afete maruz alanı kararı da unutulmuş gibi görünüyor” yorumunu yaptı.

SON YILLARDA LÜKS VİLLALARIN KÜMELENDİĞİ BÖLGE

Antalya Hisarçandır Mahallesi'nde çeşitli residans konut projeleri ile beraber lüks villaların inşa edilidği gözleniyor. Konut satış sitelerinde “Hisarçandır satılık ev”, “Gökdere satılık ev”, başlıkları ile arama yapıldığında, buradaki villaların satış rakamlarının 15 milyon TL’den başladığı görülüyor.

“YIKIM KARARI ÇIKAN KONUTLAR OLACAKTIR”

Çalışmalar sonucunda afet alanına ait sınırlar netleşecek ve muhtemelen daralacağı öngörüsünde bulunan Karancı “Afet alanında kalan yapılar tespit edilirse derhal boşaltılması ve yıkımı gerçekleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. O yüzden konu ile ilgili çalışmaların zaman geçirilmeden bir an önce başlatılması gerekmektedir” uyarısı yaptı.

4 taş ocağının bulunduğu Hisarçandır Bölgesi’nde 2015 yılında bir mermer firması için de binlerce sedir ağacı kesilmişti. Ağaç kesiminin heyelen riskini arttırdığı biliniyor.