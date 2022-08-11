Antalya'da bir evde aç kalan köpeklerin birbirlerini yedikleri iddia edildi

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:33

Antalya'da bir grup hayvansever, Golden Retriever cinsi köpeklerin bir evde aç kaldığı ve bazı köpeklerin birbirlerine saldırıp öldürdüğünü öğrendi. Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi'nde E.K. isimli kadının yalnız yaşadığı tek katlı müstakil eve gelen 50 kişilik grup, kadını evinde bulamadı.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

E.K.'nin komşularının da dahil olduğu grup, köpeklerin sağlık durumunu tespit için bir süre uzaktan izledi. Evin balkonunda toplanan yaklaşık 10 köpeğin, zaman zaman havlayıp birbirlerine saldırdığı görüldü.

Köpeklerin kısırlaştırılmadığını ve bu durumun çiftleşmek isteyen erkekler arasında birbirlerini öldürecek boyutta kavgalara neden olduğunu öne süren hayvanseverler ve mahalleli, E.K.'nin köpeklerin kısırlaştırılmasına da karşı çıktığını iddia etti. Hayvanseverlerden Jale Ünsal, E.K.'nin komşularının, bir köpeğin diğerleri tarafından parçalandığını gördüğünü söyledi.

"ÖLEN KÖPEĞİ DİĞER KÖPEKLER YEDİ"

Ev sahibi E.K.'nin komşusu Fatma Şener, "Biri ölmüş, diğer köpekler de onu yiyordu. Geçen hafta da ölen bir köpeği yine yedi diğerleri. Biri de yaralanınca hastaneye götürmüşler. Az bir mamayla o kadar köpek doyar mı? Besleyecekse bir tane beslesin" dedi.