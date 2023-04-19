Antalya'da bir kişi cami avlusunda ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:43
Antalya'da bir kişi cami avlusunda ölü bulundu
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Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki Muratpaşa Cami'nin avlusundaki bankta bir kişinin uzun süre hareketsiz yattığını fark edenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Adli Tıp Kurumu Antalya Cami

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