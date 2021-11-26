Antalya'da camide bale yapan kadın gözaltına alındı
Antalya’da Muratpaşa Camisi'nde cuma namazı öncesi bekleyenlerin önünde bale yapan Rus uyruklu kadın, polis tarafından camiden çıkartıldı.
Antalya'da tarihi Muratpaşa Camisi'nde öğle ezanının okunmasıyla camiye gelen Rus uyruklu kadın, namaz için toplanan cemaatin önünde bale yaptı.
Güvenlik görevlisinin araya girmesiyle cami içine giren kadın, yaklaşık 3 saat cami içinde erkek cemaatle birlikte bekledi.
Camiye gelen polis, kadının camiden dışarı çıkmasını istedi. Kadın ise, beklemeye devam etti. Kadın bölümünün önündeki ayakkabılığın önüne çöken kadın, kadın polisler tarafından koluna girilerek camiden çıkartıldı.
Rus uyruklu kadın sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması