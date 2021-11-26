Antalya'da camide bale yapan kadın gözaltına alındı

26 Kasım 2021 Cuma, 20:59

Antalya'da tarihi Muratpaşa Camisi'nde öğle ezanının okunmasıyla camiye gelen Rus uyruklu kadın, namaz için toplanan cemaatin önünde bale yaptı.

Güvenlik görevlisinin araya girmesiyle cami içine giren kadın, yaklaşık 3 saat cami içinde erkek cemaatle birlikte bekledi.

Camiye gelen polis, kadının camiden dışarı çıkmasını istedi. Kadın ise, beklemeye devam etti. Kadın bölümünün önündeki ayakkabılığın önüne çöken kadın, kadın polisler tarafından koluna girilerek camiden çıkartıldı.

Rus uyruklu kadın sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.