Antalya'da evlenen çifte kripto para takıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde evlenen çiftin takı töreninde, damada 2 arkadaşı tarafından 10 bin TL değerinde kripto para takıldı.

DHA
11 Ekim 2021 Pazartesi, 08:05
Antalya'da evlenen çifte kripto para takıldı
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Antalya'nın Finike ilçesinde dünya evine giren Ferdi Madenci ve Melek Madenci çiftinin düğünlerinde yapılan takı merasiminde, kripto para yatırımcısı olan damadın arkadaşları Muhammet Koca ve Hasan Korkmaz tarafından damat Madenci'ye 10 bin TL değerinde kripto para takıldı. Düğün töreninde bu tabloyu gören misafirler gülümsedi.


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