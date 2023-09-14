Antalya'da feci olay... Lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü öldü
Antalya'nın İbradı ilçesinde, rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Antalya'nın İbradi ilçesi Üzümdere Mahallesi'nde bir restoranın önündeki rampada İsmail Ekici isimli şahıs 52 DL 324 plakalı kamyonetinden inerek, lastiğin arkasına tuğla koydu. Bu sırada tuğlanın kırılmasıyla hareket eden aracın altında kalan Ekici ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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